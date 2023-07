Pioli lo ha chiesto e Furlani ci è andato forte: il Milan ha in pugno Chukwueze

Le esclusioni di Divock Origi e di Ante Rebic dalla lista dei convocati per la tourneé rossonera negli Stati Uniti e, di conseguenza generale, dal progetto tecnico del club, danno importanti indizi di mercato, sia in entrata che in uscita: i due giocatori saranno sicuramente ceduti, ma al loro posto Furlani e Moncada opterrano per due profili molto interessanti.

Per quanto riguarda la nuova punta ci sarà tempo e modo di parlarne, mentre per l'esterno destro il Milan ha deciso di (tornare a) virare forte su Samuel Chukwueze. I rossoneri, infatti, per lo slot da extra comunitario stanno studiano la formula giusta per portare il laterale nigeriano a Milanello e utilizzando per lui lo slot da extracomunitario e non più per Taremi, su forte indicazione di Stefano Pioli, che vorrebbe Chukwueze per rendere ancora più forte e imprevedibile un reparto offensivo già molto dotato in fatto di velocità e talento.Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha in pugno Samuel Chukwueze, giocatore che Furlani, Moncada e Pioli seguono da da diverso tempo. L'operazione per l'esterno del Villarreal è vicinissima alla conclusione. Sono ore importanti per arrivare all'accordo definitivo con il club spagnolo dopo aver già trovato quello con il classe 1999 per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, bonus compresi.