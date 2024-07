Possibilità di giocare in diversi ruoli: Fonseca lavora su Kalulu. E se facesse il terzino destro...

A parte Theo Hernandez che, dopo la sconfitta in semifinale dell’Europeo contro la Spagna sta osservando qualche giorno di meritate vacanze, Paulo Fonseca ha a disposizione a Milanello l’intero reparto difensivo: ci sono in ordine sparso Calabria, Florenzi, Tomori, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Terracciano, Simic e Jimenez. Il tecnico rossonero, dunque, sta lavorando soprattutto sugli aspetti difensivi.

Occhi su Kalulu

E c’è un giocatore in particolare su cui l’allenatore portoghese sta poggiando i suoi occhi: Pierre Kalulu. Ne aveva già parlato in conferenza stampa: “Kalulu gioca nelle due posizioni. Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro. Normalmente comincio con la fase difensiva, manca solo Theo. Positivo avere questa possibilità di avere Kalulu con diversi ruoli: non è molto offensivo ma dipenderà dalla struttura di gioco. Sono soddisfatto di questa possibilità di giocare in diversi ruoli".

Il ruolo da scegliere

In questi primi allenamenti, Fonseca ha notato un Kalulu molto ben dotato da terzino destro. Ovviamente siamo solo agli esordi, ma le prospettive che si possono aprire sono molto interessanti. Se Kalulu dovesse convincere da terzino destro, considerando anche che lo stesso Fonseca aveva parlato in conferenza della necessità di un esterno basso più bloccato con la presenza di Theo sul lato opposto, il Milan potrebbe non aver bisogno di affondare su Emerson Royal, concentrando tutti gli sforzi economici della difesa sul difensore centrale.