Prima soffre, poi rimonta e vince grazie a Maignan e Rabiot: il Milan torna a -3 dall'Inter

Come è già successo diverse volte quest'anno, anche ieri a Como il Milan ha giocato un pessimo primo tempo, forse il peggiore di questa stagione: i rossoneri sono andati sotto, sono stati tenuti in vita dalle parate di Mike Maignan e poi sono rinati nella ripresa, pareggiando prima con un rigore di Christopher Nkunku e poi operando il sorpasso con una doppietta di Adrien Rabiot.

TRE PUNTI D'ORO - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, con questo successo il Diavolo tiene il passo scudetto dell'Inter che è tornato ad essere a solo tre lunghezze di distanza. Quello di ieri è stato il 19° risultato utile di fila in questo campionato del Milan che non perde dalla prima giornata contro la Cremonese (la formazione milanista non aveva una striscia così lunga dal 2005). I rossoneri hanno dimostrato ancora una volta grande carattere, resistenza e cinismo e hanno portato a casa tre punti d'oro per la classifica visto che, oltre a riavvicinarsi alla vetta, hanno anche allungato sul quinto posto.

PROTAGONISTI FRANCESI - I grandi protagonisti della serata milanista sono stati certamente Maignan e Rabiot: il portiere è stato decisivo in più occasioni con le sue parate, dimostrando di meritare assolutamente il rinnovo di contratto che sembra essere sempre più vicino, mentre il centrocampista ha prima conquistato il rigore trasformato da Nkunku e poi ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia rossonera. Dopo due pareggi contro Genoa e Fiorentina, il Milan è ripartito e resta in piena corsa per la vetta della Serie A.