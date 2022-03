Primato meritato e senza asterischi. Maldini e Massara: a breve il rinnovo (PODCAST)

MilanNews.it

Il pareggio dell’Inter contro il Torino, arrivato non senza polemiche per il rigore solare che solo Guida in campo e Massa al Var non hanno visto, ha tolto l’asterisco alla classifica e al primato del Milan, che adesso è a +4 sui nerazzurri e 3 sul Napoli. Una prima posizione meritata, che senza le nefandezze dei fischietti a sfavore dei rossoneri, sarebbe potuta essere ancora più forte visti i punti che mancano al Milan a causa degli errori di Serra in Milan-Spezia e di Guida al Var in Milan-Udinese.

Intanto si respira aria di rinnovo di contratto per Paolo Maldini e Ricky Massara. I due dirigenti, che insieme a Ivan Gazidis formano un convitato di pietra solidissimo, saranno confermati al timone della gestione sportiva.

Nel podcast il commento.