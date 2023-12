Probabile fomazione Milan: Calabria torna dalla squalifica, prima da titolare per Bennacer

Dopo la vittoria sul Monza, domani il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi, che arriva da un momento veramente complicato. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera solamente Davide Calabria, che ha saltato la sfida contro la squadra di Palladino a causa del rosso rimediato a Bergamo nella sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta di Gasperini.

Conferma per Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori, con Theo Hernandez a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che, come annunciato da Stetano Pioli nella conferenza stampa odierna, tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Out, invece, Musah a causa di un affaticamente muscolare e Tommaso Pobega, che oggi si è operato in Finlandia per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi.

Davanti, invece, non ci saranno novità: confermatissimi il 10 e il 9, ovvero Leao e Giroud, pronti a trascrinare la squadra con i loro i gol. Soprattutto per il portoghese, a cui la rete manca da Milan-PSG di Champions League, anche se il portoghese ha saltato anche quattro partite causa infortunio. A completare il tridente, invece, ci sarà il solito e decisivo Christian Pulisic. Sullo sfondo, però, rimane Samuel Chukwueze, pronto a giocarsi una maglia da titolare nonostante sia molto indietro rispetto all'amerciano.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Simic, Krunic, Adli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic.

Diffidati: Musah.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor