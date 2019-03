Probabile formazione: Conti torna titolare, Biglia per Bakayoko. Castillejo sostituisce il neo-papà Hakan

Chievo-Milan, una gara semplice solo sulla carta e ricca di insidie: i rossoneri hanno un solo risultato e i clivensi, ormai quasi spacciati, vorranno comunque fare bella figura davanti al proprio pubblico, con la testa libera e il desiderio di strappare un risultato storico. Per questa ragione Gattuso ha predicato calma ed attenzione, conscio che dalla sfida di domani sera passerà tanto della corsa Champions del Diavolo.

CONTI E LAXALT - Come accaduto con l'Empoli, Rino Gattuso sembra intenzionato a riproporre Andrea Conti dall'inizio, andando quindi a creare un'alternanza con Davide Calabria, impiegato contro Lazio e Sassuolo nella scorsa settimana. In porta ovviamente ci sarà Gigio Donnarumma, coadiuvato dagli ormai confermatissimi Musacchio e Romagnoli. Al posto di Rodriguez, squalificato, ci sarà Laxalt.

SI RIVEDE BIGLIA - Un altro cambio ci sarà a centrocampo dove, per la prima volta da ottobre a questa parte, Tiemoé Bakayoko si siederà in panchina. Il francese ha bisogno di riposare e, come accaduto nel secondo tempo di Milan-Sassuolo, a sostituirlo sarà Lucas Biglia, alla prima da titolare dal ritorno dall'infortunio. Sugli interni ci saranno ancora Kessie e Paquetà.

CASTILLEJO PER CALHANOGLU - Dopo la nascita della figlia, Calhanoglu partirà dalla panchina al Bentegodi: Gattuso, per rimpiazzare il turco, dovrebbe optare per Castillejo, dopo che per qualche giorno è stato in ballottaggio con Borini. Conferme per Suso, sul quale il tecnico rossonero ha speso parole importanti in conferenza stampa. Al centro dell'attacco, come di consueto, ci sarà Piatek.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.