Probabile formazione Milan: Calhanoglu dalla panca, Leao e Meite verso la titolarità

Alle ore 15:00 di domani andrà in scena a San Siro Milan-Crotone, partita valida per il 21^ turno di Serie A visibile dai tifosi rossoneri su Sky Sport. Dopo il tour de force di inizio 2021 mister Pioli ha avuto la possibilità di avere una settimana intera di allenamenti tra un match e l'altro, ma anche in questa occasione la situazione infortunati continua a non sorridere all'allenatore rossonero. Per un Gabbia che ha ricominciato a lavorare col gruppo ci sono fuori Diaz e Kjaer, Tonali (borsite), Bennacer (inizio di bronchite) non saranno della partita, mentre Calhanoglu (postumi Covid) non è ancora al 100%. Andiamo a vedere le possibili scelte del tecnico emiliano nel dettaglio:

ANCORA LEAO - Hakan Calhanoglu è guarito dal Covid-19 da ormai una settimana, il numero 10 si è allenato regolarmente con la squadra ma i postumi della malattia non hanno permesso di recuperare al 100%. Come ammesso da Pioli in conferenza stampa la condizione del turco non è ancora ottimale ed è proprio per questo che alle spalle dell'insostituibile Ibrahimovic ci sarà Rafael Leao. Schierato da trequartista anche contro il Bologna il giovane portoghese ha dimostrato di essere determinante anche in questa posizione. Ai suoi fianchi ci saranno i soliti Ante Rebic a sinistra e Alexis Saelemaekers a destra.

COPPIA OBBLIGATA - A centrocampo le scelte saranno ancora una volta obbligate: Ismael Bennacer, appena rientrato da un infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori praticamente due mesi, ha accusato un inizio di bronchite e non figura tra i convocati per il match di domani. Sandro Tonali invece durante la settimana non si è allenato con regolarità a causa di una borsite all'anca, anche lui non convocato. Ed è per questo che la coppia di mediani titolari sarà formata da Meite e Kessie, con Krunic pronto a subentrare.

TOMORI TITOLARE - Nessuna sorpresa per il pacchetto arretrato: Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Theo sulle fasce e coppia di centrali formata dal capitano Romagnoli e dal neo acquisto Fikayo Tomori.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.