Probabile formazione Milan: Giroud, Maignan e un ballottaggio a centrocampo

Vigilia di Real Madrid-Milan, amichevole di lusso che andrà in scena domani pomeriggio al Wörthersee Stadion di Klagenfurt e sarà visibile alle 18:30 sui canali di Sky Sport. Match speciale ed importante per diversi motivi: i rossoneri affronteranno un avversario di livello, sicuramente il più forte di questo pre campionato, e ritroveranno con piacere Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, vera e propria leggenda del Milan, siede sulla panchina dei Blancos. E Pioli, che sicuramente vorrà fare il meglio possibile in una cornice così importante, ha già pensato a quella che sarà la formazione titolare di domani. Vediamo nel dettaglio le possibili scelte del mister:

OLIVIER DALL'INIZIO - Contro il Real dovrebbe arrivare la prima presenza da titolare col Milan di Olivier Giroud, ad oggi subentrato nell'ultima mezz'ora sia contro il Nizza che contro il Valencia. Dietro di lui ci sarà Brahim Diaz, folletto malagueno arrivato in prestito biennale proprio dalle merengues: anche per lui sarà un'occasione speciale. Sugli esterni spazio ai titolari: Leao a sinistra e Saelemaekers a destra.

BALLOTTAGGIO IN MEDIANA - Con Bennacer ancora out per il Covid e Franck Kessie non ancora tornato al lavoro dopo gli impegni con la Costa d'Avorio, ci sono tre giocatori per due posti da titolare. Sandro Tonali, sempre schierato dall'inizio in questo pre campionato, sarà nell'11 iniziale anche domani. Il posto restante se lo giocano Tommaso Pobega e Rade Krunic, che Pioli potrebbe tornare a schierare sulla linea mediana.

MAIGNAN C'È - Dal suo arrivo a Milanello Mike Maignan si è messo totalmente a disposizione dello staff, ben impressionando per il suo lavoro sul campo e fuori. Il portiere francese sta già iniziando a comunicare in italiano con i compagni e sta entrando in piena sintonia con il gruppo. Domani partirà titolare, davanti a lui classica linea a 4 con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (Pobega); Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.