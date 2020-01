Probabile formazione Milan: Kessie più di Krunic, davanti Ibra e Leao

Giornata di vigilia, quella odierna, dell'importante match tra Cagliari e Milan. L'ultima sfida del girone d'andata vedrà i rossoneri ospiti in Sardegna di un Cagliari agguerrito e desideroso di riscatto dopo le due sconfitte registrate con Udinese e Juventus. Il Milan, dalla sua, arriva dal deludente pareggio con la Sampdoria e vuole chiudere al meglio un deludente girone d'andata. Alla Sardegna Arena il tecnico Pioli varerà diverse novità di formazione a partire proprio dal modulo che dal 4-3-3 cambierà in un semplice ma si spera efficace 4-4-2.

DIFESA - Nella partita di domani sarà confermata la retroguardia vista in campo contro la Sampdoria. Sulla destra spazio ancora a Calabria preferito a Conti mentre al centro la coppia dei diffidati Romagnoli e Musacchio. Confermati al loro posto ci saranno anche due delle certezze di questa deludente stagione ovvero Theo Hernandez sulla sinistra e Donnarumma in porta.

CENTROCAMPO - Tante novità in mezzo al campo. L' innovazione più visibile chiaramente sarà il passaggio da un centrocampo da tre uomini, come quello visto con la Sampdoria, a una linea a quattro come quello che andrà in scena domani a Cagliari. Tra le altre novità ci sarà anche il cambio di alcuni interpreti con Kessiè che dovrebbe prendere il posto di Krunic e Castillejo che potrebbe essere titolare sull'esterno al posto di Suso, costretto in panchina dopo l'ennesima prestazione deludente. A completare il reparto, inoltre, vi sarà Calhanoglu sulla fascia sinistra e Bennacer, confermato in mediana dopo la buona partita contro la Sampdoria.

ATTACCO - Tra i reparti maggiormente in crisi nella squadra rossonera, l'attacco rossonero nella partita contro il Cagliari cambierà sia nella composizione che negli interpreti. Dal deludente tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu, Pioli si affiderà all'ossimorica coppia formata dalla vecchia leggenda Zlatan Ibrahimovic e dal giovane promettente Rafael Leao. La speranza è che le diverse caratteristiche dei due giocatori possano risolvere i tanti problemi del reparto offensivo milanista.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2) G. Donnarumma; Calabria; Musacchio; Romagnoli; Theo; Castillejo; Kessie; Bennacer; Calhanoglu; Ibrahimovic; Leao.