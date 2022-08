Probabile formazione Milan: nessun dubbio per Pioli. Giroud e Origi recuperati, Tonali out

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A 2022-2023 comincerà domani alle 18:30 con Milan-Udinese in un San Siro sold out per accogliere la prima dei Campioni d'Italia ed è tempo - finalmente! - delle probabili formazioni.

Per quanto riguarda il Milan, in realtà, le idee sono abbastanza chiare. Considerando, infatti, l'assenza di Tonali (non sarà rischiato per un leggero affaticamento muscolare), l'ambientamento da consolidare dei nuovi acquisti De Ketelaere, Adli e Origi e il solo allenamento in gruppo nell'ultima settimana di Giroud, Stefano Pioli si affiderà ai seguenti uomini: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, la coppia Bennacer-Krunic in mezzo, Rebic falso nove supportato da Leao a sinistra, Brahim al centro e Messias a destra.

PROBABILI FORMAZIONI

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Bennacer Krunic

Messias Brahim Leao

Rebic

Diffidati: /

Squalificati: /

Indisponibili: Tonali