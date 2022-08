Probabile formazione Milan: Pioli ritrova Tonali, in avanti fiducia a Rebic

MilanNews.it

Vigilia di Atalanta-Milan, primo vero big match della Serie A 22/23. Il Milan campione d'Italia va a Bergamo per affrontare una Dea sempre molto pericolosa. Non ingannino le parole al miele di Gasperini, che già a maggio era arrivato a San Siro, giustamente, per giocarsela alla morte. Anche domani l'agonismo sarà altissimo, in un Gewiss Stadium pieno e ricco del solito entusiasmo che contraddistingue i tifosi bergamaschi. In vista di questa sfida dura e difficile mister Pioli recupera una pedina fondamentale, Sandro Tonali, ma perde un rincalzo molto importante, Krunic: il bosniaco ha rimediato uno stiramento al retto femorale sinistro. Per il resto nessun problema, vediamo quindi insieme le possibili scelte del tecnico rossonero per la partita di domani sera.

ANCORA REBIC - Proprio come nell'avvio della passata stagione Ante Rebic ha iniziato a dare il meglio di sé quando schierato da punta centrale: l'abilità di muoversi bene negli spazi e l'abitudine nel gioco di prima del croato si sposano alla perfezione con il modo di attaccare che ha in mente mister Pioli. Aggiungiamoci poi la doppietta contro l'Udinese della scorsa settimana e capiamo perché il croato, quando è in questo stato di forma, difficilmente esce dai titolari. Giroud e Origi, che andranno in panchina, hanno tutto il tempo per inseguire la migliore condizione possibile. Dietro Ante ci sarà la stessa trequarti vista contro i friulani: Leao a sinistra, Brahim Diaz al centro e Junior Messias a destra. Pioli si fida di loro e gli da tanta fiducia, anche se le alternative ovviamente non mancano, a partire da un De Ketelaere che prosegue nel suo percorso di adattamento in questa nuova realtà: insieme ad Adli è un jolly di lusso pronto ad entrare a gara in corso. Saelemaekers completa il pacchetto delle riserve offensive.

TORNA SANDRO - Dopo lo spavento vissuto la sera di Vicenza Sandro Tonali è pronto a riprendersi un posto importante nella mediana rossonera. Il numero 8 sarà nuovamente un punto di riferimento, tecnico e di personalità. Di fianco a lui Ismael Bennacer, che vuole dare continuità alla prestazione positiva della scorsa settimana. Tommaso Pobega e Tiemoue Bakayoko le alternative.

I SOLITI - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez: gli intoccabili. Una linea a quattro, più il portiere, davvero affiatata, che nello scorso campionato ha subito solo 9 gol nel girone di ritorno. Theo inoltre sembra particolarmente carico, è stato uno dei migliori in estate e anche contro l'Udinese è stato tra i calciatori chiave. In panchina Gabbia, Kjaer, alla ricerca ancora del pieno recupero fisico, Florenzi e Ballo-Touré.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.