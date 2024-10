Probabile formazione Milan: Theo squalificato, fuori anche Leao! Fonseca cambia modulo e uomini

Per la sfida di domani alle 18:00 all'Udinese, Paulo Fonseca potrebbe attuare una piccola grande rivoluzione.

Oltre a sostituire lo squalificato Theo Hernandez con Filippo Terracciano, favorito su Jimenez e Bartesaghi, c'è qualche dubbio in attacco dove tre giocatori si giocheranno due posti dal primo minuto: Leao, Okafor e Chukwueze: in questo momento il portoghese è quello più indietro rispetto ai compagni. Per il resto confermatissimi i "soliti" Fofana, Reijnders, Pulisic e Morata.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 46 Gabbia 31 Pavlovic 42 Terracciano

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

9 Morata

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 23 Tomori, 28 Thiaw, 20 Jimenez, 80 Musah, 18 Zeroli, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 90 Abraham, 30 Liberali. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Theo Hernandez

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria

Ballottaggi: Leao-Okafor, Okafor-Chukwueze, Terracciano-Jimenez-Bartesaghi, Tomori-Pavlovic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV uomo: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it