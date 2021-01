Probabile formazione Milan: uomini contati per Pioli. Torna Tonali

E’ un Milan provato, dalle assenze e dai tanti impegni ravvicinati, quello che domani sera affronterà il Torino a San Siro per la sfida valevole per il 17° turno di campionato. Una squadra senza dubbio stanca ma orgogliosa, forte di spirito e pronta a dimostrare ancora una volta l’identità combattiva che le ha permesso di ottenere importanti risultati e di essere più forte della sfortuna. Se il Milan di Pioli visto con la Juventus era una squadra rimaneggiata e in emergenza, quello che scenderà in campo contro i granata sarà una formazione obbligata per disponibilità e affidabilità. In attesa dei recuperi, questo l’undici che domani sera affronterà la squadra di Giampaolo.

DIFESA TITOLARE - L’ambiguità della situazione rossonera è data dal fatto che centrocampo e attacco sono in totale emergenza mentre la retroguardia può contare su quasi tutti i giocatori a disposizione tra titolari e riserve dichiarate al di là del lungodegente Gabbia. La difesa rossonera domani sera sarà quella dichiarata come titolare: davanti a Donnarumma ecco, quindi, i soliti Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Se il numero 2 rossonero, dopo la buona prestazione da centrocampista, tornerà sulla corsia destra, Dalot si risiederà in panchina ma potrebbe essere una mossa importante nel secondo tempo anche in vista della ridotta panchina a disposizione di Pioli.

TORNA TONALI - Il ritorno dalla squalifica di Sandro Tonali è senza dubbio una notizia positiva nonché l’unico recupero dagli indisponibili del Milan. Il numero 8 rossonero riprenderà il suo posto a fianco dell’insostituibile Kessie che, nella gara con il Torino, dovrà ergersi ancora di più a trascinatore della mediana milanista. In attesa dei convocati che potrebbero portare qualche giocatore della Primavera, l’unica potenziale riserva dei due è il giovane Frigerio: in questo senso Tonali e Kessie dovranno dimostrare, ancora una volta, il ruolo di collante tra difesa e attacco e di conseguenza la loro importanza per la squadra.

SCELTE OBBLIGATE - L’indisponibilità di Calhanoglu per la gara con il Torino non priva il Milan solo della propria mente calcistica ma anche di un altro giocatore in attacco, il che costringe Pioli a scelte obbligate. Dietro l’unica punta Leao, quindi, spazio a Hauge, Diaz e Castillejo. I tre giovani rossoneri dovranno fornire prestazioni convincenti e maggiormente incisive rispetto alla gara con la Juventus. Leao, al tempo stesso, dovrà fornire l’ennesima prova di maturità, facendo salire la squadra e cercando di aprire spazi per gli inserimenti dei rapidi trequartisti rossoneri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria; Kjaer; Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie; Tonali; Castillejo; Brahim; Hauge; Leao