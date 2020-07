Probabile formazione - Torna Calha tra i titolari: c’è un ballottaggio aperto

Nel corso dell’allenamento di oggi, Stefano Pioli ha effettuato le prove tattiche della formazione che affronterà il Napoli domani sera al San Paolo. Il tecnico milanista riproporrà Hakan Calhanoglu come trequartista sotto punta, con Rebic a sinistra e uno tra Saelemaekers e Paquetà a destra. È questo l’unico dubbio che Pioli dovrà dirimere nella rifinitura di domani mattina, che precederà la partenza in aereo per Napoli. Il belga, contro la Juventus, ha avuto una piccola battuta a vuoto rispetto alle prestazioni precedenti, ma è altrettanto vero che, con lui sulla banda, c’è un attacco maggiore al fondo oltre ad una buona dose di cross che possono essere importanti per la fase offensiva.

OCCHIO ALLE DIFFIDE - Con i gialli rimediati contro la Juventus, Ismael Bennacer e Ante Rebic si sono andati ad unire ad Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio nella lista dei giocatori in diffida. Di conseguenza dovranno essere parecchio attenti nella gestione dei falli e alla loro portata.

LA PROBABILE - Di conseguenza, al netto del ballottaggio aperto tra Saelemaekers e Paquetà, questa la probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (Paquetà), Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.