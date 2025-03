Problema fisico o semplice stanchezza per Gimenez? Il messicano zoppica mentre raggiunge lo spogliatoio. Ecco cosa scrivono in Messico

Il Messico ha vinto la Concacaf Nations League dopo aver battuto 2-1 Panama in finale grazie ad una doppietta di Raul Jimenez. Nella formazione messicana era presente anche Santiago Gimenez che è rimasto campo per quasi tutta la partita ed è stato sostituito solo nel recupero del secondo tempo. La coppa alzata ha ovviamente portato grande gioia nell'attaccante del Milan, anche se dal Messico non arrivano solo notizie positive su di lui.

In un video pubblicato da TV Azteca Deportes, si vede Gimenez che zoppica vistosamente al termine del match mentre sta raggiungendo lo spogliatoio della nazionale messicana. Da capire se il tutto è dovuto ad un problema fisico oppure se si tratta solo di stanchezza dopo la dura partita giocata contro Panama visto che in nessun momento l'attaccante è stato visto avere del ghiaccio su nessuna parte del corpo o cercare assistenza medica. La nazionale messicana non ha comunicato nulla in merito alle condizioni dell'attaccante rossonero, dunque la speranza è che non si tratti di un problema fisico, ma di semplice stanchezza.

Ecco il video pubblicato dal profilo Instagram di TV Azteca Deportes: