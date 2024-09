Pulisic come Lautaro Martinez: è il più decisivo del campionato. E ora marca pure nei big match

vedi letture

A partire dalla scorsa stagione (dal 2023/2024), nessun giocatore di Serie A ha preso parte a più gol di Christian Pulisic tra tutte le competizioni: 31 (19 reti e 12 assist), al pari di Lautaro Martínez (27 goal + 4 assist). Un dato significativo, per non dire indicativo: il numero 11 rossonero è decisivo quanto il capitano dei Campioni d'Italia in carica e il miglior giocatore dell'ultimo campionato.

La posizione

Pulisic quest'anno gioca molto più dentro il campo rispetto alla passata stagione, ma la sua efficacia in termini di gol non sembra risentirne: è già a quota 4 in 6 partite, di cui due big match. Il Milan, tra l'altro, ha il miglior attacco del campionato con 11 gol e ben 9 marcatori diversi: Morata, Okafor, Pulisic, Pavlovic, Leao, Gabbia, Theo, Abraham e Fofana. E soprattutto, pecca delle ultime stagioni, si fa spesso gol dai calci piazzati.

Big match

Con questo avvio di stagione, Christian Pulisic non solo sta dimostrando di essere giocatore anche quando conta ma anche di voler subito tentare di migliorarsi a livello numerico. Considerando anche la Champions League, lo statunitense ha segnato 4 gol e 2 assist in 6 partite. Numeri ottimi, considerando che tre gare erano a Roma contro la Lazio, contro il Liverpool e il derby. In generale solo nella gara d'esordio con il Torino non è andato a referto.