Pulisic: "Pioli voleva che facessi parte della squadra. Orgoglioso di giocare al Milan. San Siro? Mai provato nulla del genere"

MilanNews.it

In una intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, Christian Pulisic ha parlato così del suo approdo al Milan. Di seguito le sue parole.

Sull'esperienza al Chelsea: "Certo, ci sono stati sicuramente momenti in cui avrei voluto avere più di un'opportunità, ma non è andata così. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto al Chelsea, vincendo coppe importanti, giocando e aiutando la mia squadra, la Champions League, la Supercoppa. Credo di aver vissuto grandi momenti al Chelsea. Ho imparato molto da giocatore e sono cresciuto molto, ma ora sono completamente pronto per questa brillante sfida al Milan"

Su San Siro e i tifosi rossoneri: "Ricordo di aver giocato qui a San Siro in Champions League e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo prima ancora che la partita iniziasse, quando i tifosi cantavano e urlavano. L'atmosfera era assolutamente elettrica. Non avevo mai provato niente del genere. Penso che il Milan, giocando a San Siro, potrebbe essere il miglior posto al mondo quando c'è una partita importante".

Sull'arrivo al Milan: "Sono estremamente entusiasta, ora, di poter giocare davanti a questi tifosi e di far parte di tutto questo. I tifosi milanisti sono già stati fantastici, è incredibile. Ogni posto in cui sono stato i tifosi aspettavano là fuori; ti mostrano solo la passione e la cultura di questa città e cosa significa questo club per loro. Finora sono decisamente andati 'al di sopra e al di là'".

Sul Milan: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Milan, non importa da dove vengo. Questo club ha vinto titoli per tutta la sua storia, per questo sono desideroso di rappresentare il mio paese e di essere il primo ragazzo dagli Stati Uniti a venire qui e avere un grande impatto".

Sul campionato: "Per quanto riguarda la squadra statunitense, questa esperienza è solo un'enorme opportunità per imparare e crescere come calciatore. Giocare in un nuovo campionato è una sfida che mi metterà alla prova".

Sulla nonna: “Sì, penso che mia nonna sarebbe sicuramente la più orgogliosa vedendomi firmare per il più grande club italiano, quindi è una bella sensazione. Sono davvero onorato di essere qui per giocare per un club così storico come questo e di giocare in Italia. Lei mi sta decisamente guardando dall'alto in basso in questo momento e si sente orgogliosa".

Su Pioli: "L'allenatore mi ha davvero fatto sentire come se mi volesse qui... che voleva che facessi parte di questa squadra e come mi ha visto adattarmi. Questo è esattamente quello che volevo sentire. Ovviamente voglio solo una giusta opportunità come tutti gli altri, ho ancora bisogno di guadagnarmi il mio posto ovviamente, ma mi sembrava di essere veramente ricercato qui. Quando mostro un buon impegno, un buon atteggiamento ogni giorno e allenarmi bene, avrò l'opportunità di uscire e esibirmi".

Sugli ex compagni al Chelsea: "Ho parlato con tutti gli ex ragazzi del Chelsea. Giroud e io abbiamo avuto un ottimo rapporto nel nostro ultimo club e dei bei momenti insieme. Abbiamo segnato molti gol insieme e lui mi ha sicuramente convinto a venire qui".