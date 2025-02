Quanto vale l'acceso agli ottavi? Il peso della vittoria contro il Feyenoord è anche economico

Gli ottavi di finale per il Milan non significano solo prestigio, ma anche un significativo ritorno economico, vediamo come:

La riforma della nuova Champions League ha portato delle modifiche anche nell'importo del montepremi e nella sua distribuzione. I rossoneri hanno già incassato 59.68 milioni in premi UEFA, escludendo gli incassi da botteghino. Ecco nel dettaglio tutti gli incassi:

- 18.62 milioni per essersi qualificati nella League Phase (3 milioni in più rispetto al precedente format).

-10.5 milioni per le 5 vittorie ottenute in League Phase (2.1 milioni a vittoria)

- 6.6 milioni per il tredicesimo posto finale nella League Phase.

- 1 milione di bonus per il piazzamento tra il 9°e il 16° posto in classifica.

- 1 milione per la partecipazione al turno intermedio.



- 0.5 milioni per la ridistribuzione dei soldi residui della League Phase, derivanti dalle partite pareggiate nel torneo (0.7 milioni a partita). La somma complessiva è stata spartita tra le 36 squadre, proporzionalmente al numero di vittorie ottenute.

- 17.3 milioni di euro dal market pool, quota europea (dato Calcio e Finanza). Questa quota è legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni.

- 4.16 milioni dal market pool, quota non europea (dato Calcio e Finanza). Cifra ricavata dal ranking decennale della UEFA (esclusi i punti per titoli conquistati nella storia).

L'ingresso agli ottavi di finale porterebbe 11 milioni, una cifra considerevole a livello economico che porterebbe il Milan a incassare complessivamente oltre 70 milioni. Ai quali vanno aggiunti tutti gli incassi da botteghino.

Per completezza, ecco quanto pesa economicamente ogni turno superato:

-12.5 milioni per l'accesso ai quarti di finale

- 15 milioni per l'accesso alle semifinali

-18.5 milioni per l'accesso alla finale

- 6.5 milioni per chi vince la Champions League

- 4 milioni per la partecipazione alla Supercoppa Europea

-1 milione per la vittoria nella Supercoppa Europea