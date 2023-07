Quasi un mese di mercato, sei acquisti ufficiali con (almeno) 70 milioni investiti. E non è finita qui

In questo primo mese di mercato i rossoneri hanno messo a segno sei acquisti ufficiali, a cui si aggiungerà a breve quello di Chukwueze per un totale di sette, e diverse cessioni, tra cui quella di Sandro Tonali (80 mln di € bonus compresi) al Newcastle e quella di Daniel Maldini all’Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Il Milan ad oggi, tra i vari investimenti fatti per l’acquisizione dei cartellini di Pulisic, Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor è arrivato a toccare quota di circa 70 milioni di euro, senza contare i rispettivi bonus. Da qui in avanti le cifre che verranno elencate saranno da interpretare come linea guida e non come numero esatto, in quanto il reale costo dei calciatori verrà svelato solamente dopo la pubblicazione del bilancio per la stagione sportiva 2023/24.

Per quanto riguarda il tema stipendi invece non si avrà mai una controprova ufficiale, in quanto il compenso dei calciatori non viene elencato singolarmente nei bilanci. Quindi per questa voce quindi bisognerà far affidamento a vari rumors e notizie, ma senza avere mai la possibilità di arrivare ad un documento ufficiale che ne attesti la veridicità assoluta.

Andiamo a vedere nel dettaglio che tipo di impatto economico hanno i nuovi acquisti sui conti rossoneri, tra costo del cartellino, stipendio e costo annuo a bilancio (che si calcola sommando l'ammortamento annuo allo stipendio lordo annuo).

MARCO SPORTIELLO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

LUKA ROMERO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione del bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

RUBEN LOFTUS-CHEEK

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 16 mln€ + 4 di bonus

Stipendio netto: 3,5 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 8,55 mln€

CHRISTIAN PULISIC

Firma fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione a favore del Milan per il prolungamento fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + bonus

Stipendio netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 10,2 mln€

TIJJANI REIJNDERS

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + bonus

Stipendio netto: 1.8 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 6,34 mln€

NOAH OKAFOR

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 14 mln€

Stipendo netto: 2 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 5,4 mln€

In attesa di ufficialità

SAMUEL CHUKWUEZE

Dovrebbe firmare fino al 20 giugno 2028

Costo del cartellino: 20 mln€ + 8 di bonus

Stipendi netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 9,2 mln€