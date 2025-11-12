Rabiot, il rientro è vicino. Con lui in campo il Milan ha una media punti da scudetto

L'assenza di Adrien Rabiot si è sentita parecchio in queste ultime settimane in cui il francese è stato costretto a restare ai box a causa di una lesione al soleo del polpaccio sinistro rimediata in nazionale durante la sosta di ottobre. A dirlo sono i numeri del Milan: con lui in campo i rossoneri hanno infatti una media punti di 2,6 punti a partita che è assolutamente da scudetto, mentre senza di lui la media punti a gara scende a 1,8. Anche il numero dei gol fatti e incassati cambia quando c'è o non c'è Rabiot: nove gol segnati tra Serie A e Coppa Italia e uno solo subito (contro il Napoli su rigore) con Adrien, otto reti realizzati e sei presi senza Adrien.

MARTEDÌ' IN GRUPPO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega poi che il centrocampista rossonero non è stato convocato dalla Francia in questa sosta e potrà quindi proseguire la sua tabella di lavoro personalizzato per ritrovare la forma migliore in vista del derby di Milano in programma alla ripresa. Venerdì il Milan giocherà un'amichevole a Solbiate Arno contro l'Entella, match a cui Rabiot però non parteciperà in quanto dovrà proseguire e ultimare il suo percorso di recupero. Martedì potrebbe essere un giorno importante per il francese che dovrebbe rivedersi in gruppo.

TITOLARE NEL DERBY? - Al momento non ci possono ovviamente essere certezze in quanto è ancora presto e mancano ancora parecchi giorni, ma la sensazione è che Rabiot potrebbe essere in campo dal primo minuto nel derby contro l'Inter. D'altronde per Max Allegri, Adrien è davvero indispensabile e non è un caso che prima dello stop muscolare era rimasto in campo per 450 minuti, cinque partite dall’inizio alla fine, compresa quella contro il Lecce di Coppa Italia. L'importanza del francese nel centrocampo del Milan è paragonabile a quella di Luka Modric: un assistente regista, un abile palleggiatore, ma anche un mediano di sostanza e di inserimento, senza dimenticare poi il suo enorme contributo in leadership, personalità ed esperienza.

