Rafael Leao, il coro dei tifosi e quella mano sul cuore

Martedì sera il Milan ha battuto 4-0 la Dinamo Zagabria e ha fatto un passo importante verso gli ottavi di Champions League (ai rossoneri basterà un punto nell'ultimo match del girone contro il Salisburgo). Al termine della sfida contro i croati, Rafael Leao, prima di rientrare negli spogliatoi, si è fermato davanti al settore ospiti con i tifosi che hanno iniziato a cantare il suo coro personalizzato. Il giocatore è rimasto lì qualche secondo ad ascoltarli, prima di salutare la Curva Sud Milano battendo la mano sul cuore (un po' come faceva Kakà qualche anno fa).

LEAO E IL MILAN - Il video pubblicato dalle pagine social del Milan ha fatto immediatamente il giro dei telefoni dei tifosi rossoneri che hanno visto un ragazzo che, con questo gesto, ha confermato ancora una volta il suo amore per questi colori e per questo club. La questione del suo rinnovo di contratto (è in scadenza nel 2024) continua a tenere banco in via Aldo Rossi dove i dirigenti milanisti stanno lavorando da tempo per arrivare ad un accordo e blindare così il loro fuoriclasse. Purtroppo però per ora la svolta definitiva non è ancora arrivata e quindi servirà ancora un po' di pazienza.

RINNOVO - Ma quel momento allo stadio Maksimir è un bel segnale che dà un po' di fiducia in più al popolo rossonero che attende con ansia il rinnovo di Leao. Come ha spiegato da Paolo Maldini qualche giorno fa, il Milan vorrebbe chiudere la questione prima del Mondiale, ma difficilmente sarà così anche perchè è una trattativa in cui c'è molta confusione (il Diavolo con chi deve parlare? Mendes o l'avvocato francese?) e ostacoli complicati da superare (il noto risarcimento allo Sporting Lisbona). Ma il gesto di Rafa a Zagabria e la sua ferma volontà di rinnovare sono un bel punto di partenza.