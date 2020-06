Rebic, le scuse e il riscatto: ora il croato punta il Lecce

“Errare è umano” è una regola non scritta che, senza distinzioni, riguarda la vita di ciascuno di noi. In questo senso nemmeno Ante Rebic, attaccante croato del Milan, è escluso da questa quotidiana verità. Il recente errore del numero 18 rossonero, in particolare, si è consumato nell’importante semifinale contro la Juventus in cui Rebic, inspiegabilmente, ha compiuto un fallo scellerato ai danni di Danilo che ha lasciato il Milan in 10 uomini per più di 70 minuti. Senza dubbio l’espulsione del croato ha contribuito a precludere l’accesso dei rossoneri all’ultimo atto della Coppa Italia, uno degli ultimi obiettivi della squadra di Stefano Pioli. Arrivate le scuse verbali ai compagni, ora Rebic vuole farsi perdonare in campo nel migliore dei modi: tornando a segnare.

LE SCUSE - Inaspettato. Questo potrebbe essere l’aggettivo giusto per descrivere il gesto di Rebic che gli è costato l’espulsione. La glaciale freddezza, sia in campo che sotto porta, che aveva contraddistinto Rebic in questi mesi è stata sicuramente macchiata da un gesto impulsivo e inspiegabile. Un fallo sconsiderato che è stato riconosciuto immediatamente dal croato e che ha portato l’attaccante a scusarsi, subito dopo il match, con compagni e allenatore. L’importanza del giocatore nel progetto rossonero non è stata preclusa da questo gesto che Rebic vuole dimenticare in campo alla ripresa del campionato.

ORA IL LECCE - “Ripartire è il miglior modo per dimenticare”: questo il monito dell’attaccante croato alla ripresa della Serie A. In una stagione complicata, nonostante un avvio in sordina, Ante Rebic ha rappresentato una delle colonne portanti dell’altalenante squadra rossonera riuscendo a risultare decisivo sia in campo che in Coppa Italia. A causa del recente infortunio di Ibrahimovic e la difficoltà di rendimento di Leao, Rebic rappresenta il trascinatore del reparto offensivo rossonero e dovrà dimostrarlo nella gara contro il Lecce. La sfida con i salentini dovrà, inevitabilmente, associarsi alla parola riscatto sia per il Milan che per l’attaccante croato in modo tale da concludere al meglio una stagione complicata.