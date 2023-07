Reijnders sarà un nuovo giocatore del Milan: ecco cosa l'olandese porterà al centrocampo rossonero

MilanNews.it

Arrivano importanti segnali positivi attorno alla trattativa tra il Milan e l'AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi e proficui contatti tra le parti con i rossoneri che hanno fatto breccia nel muro degli olandesi con la loro offerta da 20 milioni più bonus, divisi tra facilmente raggiungibili e qualcuno più complicato. La chiusura è attesa nelle prossime ore in modo tale da poter organizzare al meglio l'iter delle visite mediche e poi della firma del contratto: in queste ore le due società provvederanno alla scambio dei documenti.

Reijnders, che è sempre stato la prima scelta del Milan a centrocampo, ha un accordo con i rossoneri per un contratto da cinque anni a 1.6 milioni all'anno più bonus. Non è da escludere che ci possa essere anche un premio alla firma. Ma la volontà del calciatore, che è sempre stata quella di vestire il rossonero, è stata determinante con forti pressioni sull'AZ volte ad accettare la proposta del Milan. Il suo arrivo era, inoltre, forte desiderio di Stefano Pioli, che ha avuto più colloqui con lui, in modo da averlo prima della partenza per gli USA.

Reijnders è nato a Zwolle il 29 luglio 1998. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio fra Twente e PEC Zwolle, club con cui ha esordito in Eredivisie ad agosto 2017 giocando però un solo minuto. La sua vera esperienza però è iniziata all'AZ Alkmaar, club che lo prelevò nella stessa estate. Durante le prime stagioni, Reijnders ha militato nella seconda formazione del club accumulato un discreto numero di presenze in seconda serie olandese. Il centrocampista, nell'estate 2020, è poi entrato in pianta stabile in prima squadra.

L'anno successivo Reijnders ha trovato maggiore continuità, riuscendo anche a segnare il suo primo gol e a debuttare in una competizione europea. E quest’anno il classe '98 ha continuato a far bene, accumulando più di 50 presenze totali condite da 7 gol e 12 assist. Reijnders è il prototipo puro di centrocampista centrale, dotato di una forte fisicità unita ad una buona tecnica. Un rinforzo necessario per il Milan, accomunato pure da una certa duttilità. In Olanda, infatti, il giocatore ha disputato incontri anche in una posizione più arretrata nelle vesti di mediano. Allo stesso tempo, in ventisei occasioni ha ricoperto il ruolo di trequartista. Insomma, il profilo piace e non poco. E potrebbe essere davvero un jolly per un centrocampo di cui andranno ingrossate le fila il prima possibile.