Repubblica - Milan, un rosso da record: bilancio in perdita per 156 milioni

Secondo quanto riferisce repubblica.it, il bilancio del Milan per la stagione 2018-2019 prevede una perdita pari a 155,9 milioni di euro: si tratta di una cifra ben superiore a quelle di cui si era parlato finora, cioè tra i 90 e i 100 milioni, e anche più alta di quella registrata l'anno precedente, quando le perdite erano arrivate a 135,6 milioni. La versione online di Repubblica spiega che l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, ha fatto una mossa tipica dei manager al loro primo anno di incarico e cioè ha provveduto a una "pulizia di bilancio", scontando tutte le perdite possibili in un solo anno per ripartire da zero. Elliott ha già anticipato i soldi per coprire le perdite e finanziare la stagione in corso, fondi che ora verranno convertiti in azioni, evitando così di lanciare un aumento di capitale. Dal bilancio 2018-2019 del Milan si evince che ci sono stati meno proventi dalla "gestione calciatori" per 16,5 milioni (a causa di minori plusvalenze e ingaggi pù alti), c'è stato un aumento dei costi del personale per 35,3 milioni e anche spese maggiori per i servizi (5 milioni), oltre che minori incassi da sponsorizzazioni e attività commerciali per 6,8 milioni.