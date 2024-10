Reuters - RedBird vuole vendere una quota del Milan: la risposta di un portavoce che smentisce

ROMA, 4 ottobre (Reuters) - La società di investimento statunitense RedBird Capital vuole vendere una quota del Milan, il club calcistico italiano di cui è proprietaria dal 2022, ha riferito venerdì il quotidiano italiano La Repubblica, citando un documento finanziario. RedBird ha rilevato il club dal fondo statunitense Elliott con un'operazione di buyout da 1,2 miliardi di euro (1,32 miliardi di dollari). L'operazione è stata in parte finanziata da un prestito di Elliott del valore di 560 milioni di euro con scadenza l'anno prossimo, oltre all'investimento di RedBird di 681 milioni di euro, secondo quanto riportato da La Repubblica.

RedBird sta ora cercando di “riequilibrare il suo portafoglio” vendendo “fino a 150 milioni di euro del capitale iniziale investito di 681 milioni” al costo base, secondo il quotidiano. Il giornale ha citato un documento per potenziali nuovi investitori preparato dalla società di investimenti statunitense Washington Harbour per conto di RedBird, aggiungendo che il file “circola negli ambienti finanziari internazionali da maggio”. Un portavoce di RedBird, tuttavia, ha dichiarato a Reuters che Gerry Cardinale, fondatore e managing partner del fondo, “non conosce Washington Harbour e il documento citato dal giornale non gli è attribuibile”. Washington Harbour non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters in merito alla notizia riportata dalla stampa.