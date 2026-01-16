Rinnovo Maignan: ci siamo quasi? L'agente è a Milano per sciogliere il nodo delle commissioni

Per l'ennesima volta in questa stagione, Mike Maignan è stato decisivo anche ieri sera contro il Como: se il Diavolo ha espugnato il Sinigaglia, stadio in cui la squadra di Fabregas non aveva mai perso in questo campionato, deve dire grazie soprattutto alle parate del portiere francese. Lo stesso Max Allegri, nel post-partita, ha ammesso che i rossoneri sono stati tenuti in vita del loro capitano, autore di alcuni grandi interventi, come per esempio quello su Nico Paz ad inizio ripresa.

INCONTRO MILAN-AGENTE - Il Milan deve tenersi stretto uno così e per questo è al lavoro da settimane per il rinnovo del suo contratto che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo mesi in cui la trattativa era congelata, ora la firma di Maignan non è mai stata così vicina e potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo agente Jonathan Kebe è a Milano e ha in programma di incontrare i dirigenti del Diavolo per definire il prolungamento del suo assistito.

NODO COMMISSIONI - Un accordo di massima sul nuovo contratto fino al 2031 è già stato trovato sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus, cifra che lo renderebbe il più pagato della rosa milanista insieme a Rafael Leao. L'ultimo nodo da sciogliere è quello delle commissioni chieste dal procuratore dell'ex Lille: l'obiettivo dell'appuntamento con il Milan è proprio quello di trovare un'intesa anche su questo aspetto. Intorno a questa vicenda, dopo mesi di silenzio e pessimismo, si respira ora grande fiducia, ma fino a quando non arriva la firma in via Aldo Rossi nessuno ha intenzione di festeggiare.