Saelemaekers resta, riscatto già deciso: giovane e di talento, ha tutti i requisiti chiesti da Elliott

Il futuro di Alexis Saelemaekers è al Milan. E no, l’ottima prestazione offerta contro la Roma non c’entra. Ha aiutato, certamente, ma non è stata decisiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero aveva già deciso di riscattare il giocatore belga, arrivato lo scorso gennaio in prestito all’Anderlecht.

AFFARE - Questo perché Saelemaekers possiede tutti i requisiti chiesti da Elliott: è giovane (21 anni appena compiuti), di prospettiva e ha un costo accessibile. Dopo aver investito 3.5 milioni di euro per il prestito oneroso, infatti, al Milan basterà spenderne altri 3.7 per acquistarlo a titolo definitivo. Cifra ampiamente alla portata e che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio affare se il ragazzo non deluderà le attese.

DUTTILITA’ - Personalità, gamba e ordine tattico: Saelemaekers può ricoprire più ruoli sul binario di destra. Può agire da terzino o da esterno offensivo, garantendo corsa e qualità nelle giocate. Insomma, un jolly low cost che il Milan non si lascerà scappare. A fine stagione, i vertici di via Aldo Rossi provvederanno a riscattare il suo cartellino.