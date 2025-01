Scaroni a DAZN: "Non sono sicuro che riusciremo a ottenere un rinforzo in attacco a gennaio"

Nel pre-gara di Milan-Parma, in programma alle 12.30 oggi a San Siro e valida per il 22° turno di campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN il presidente rossonero Paolo Scaroni. Le sue dichiarazioni:

Su Walker e la sua leadership:

"Voi avete mostrato il palmares, non ho niente da aggiungere. L'ho visto giovedì a Casa Milan ed èun giocatore che vuole vincere ed è abituato a vincere, ci aggiungerà forza e passione"

Un investimento importante in attacco può arrivare, tipo Gimenez?

"Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che riusciremo nel mese di gennaio a ottenere quel rafforzamento in avanti di cui parlate. Stiamo a vedere, ne ho appena parlato con Furlani, è lui che si occupa di questi temi. Ma certamente stiamo molto attenti a creare un Milan forte: ricordo a tutti che abbiamo appena vinto una Supercoppa per la quale nessuno ci dava favoriti. La forza ce l'abbiamo già: ma vogliamo esserlo anche in campionato"

Sulla contestazione a Cardinale:

"Noi vogliamo che i tifosi tengano alla squadra, lo vuole anche Cardinale, i giocatori e l'allenatore: io auspico che tutti stiano dietro al Milan, con forza e come è stato nel passato. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi. Son sicuro che i tifosi ci ascolteranno"