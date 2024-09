Scaroni a Milan TV: "Priorità numero uno è San Donato: avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel pre partita di Milan-Venezia è intervenuto a Milan TV per dare un aggiornamento sulla questione nuovo stadio dopo l'incontro di ieri mattina con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta? “Mi hanno tolto un piccolo calcolo dal rene, tutto a posto. Sono qui oggi, non volevo mancare per questa partita così importante”.

Novità sul tema stadio? “Di nuovo è che abbiamo 70mila spettatori, ringrazio i tifosi che non ci fanno mai mancare l’appoggio soprattutto in questi momenti un po’ difficili per noi. Per quanto riguarda lo stadio c’è stato l’incontro con il sindaco di Milano ieri, e con il sindaco di Milano si parla delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi. È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”.