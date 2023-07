Serve il jolly? Nun te preoccupa' guaglio, c sta O' ka for. Chi è il nuovo acquisto del Milan

vedi letture

La punta che faccia da co-titolare a Giroud è stata uno dei problemi grossi del Milan nell'ultima stagione, da risolvere in questa sessione di mercato. E la dirigenza rossonera ha subito (siamo solo al 21 luglio) trovato il colpo con la speranza che possa essere l'uomo giusto: si tratta di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 in forza - almeno fino ad oggi - al Red Bull Salisburgo.

Chi è Okafor

Il Milan lo ha conosciuto e affrontato nella doppia sfida dei gironi di Champions League della passata stagione, nella quale Okafor ha mostrato molte delle sue doti: velocità, talento, estro, qualità e mobilità; non si tratta, infatti, di una punta vera e propria (1,85 metri di altezza), ma di un giocatore duttile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e di giocare, grazie alla sua tecnica di base e alla sua rapidità, sia partendo dall'esterno che partendo più dal centro. Ha mostrato anche - e comunque - i suoi difetti: giocatore un po' discontinuo, alle volte un po' fumoso, come molti degli attaccanti di grande talento che devono solo maturare definitivamente per diventare totalmente determinanti.

Nella scorsa stagione, Okafor ha segnato 7 gol in 21 gare di Bundesliga (la Serie A austriaca) con 3 assist, più 3 reti in 6 partite di Champions League (di cui una proprio contro il Milan). Più che i numeri offensivi - sicuramente migliorabili - contano per lui le statistiche sul ruolo: Okafor, in carriera, ha giocato 64 partite da punta centrale, 64 partite da esterno sinistro e 38 da esterno destro, a dimostrazione della duttilità offensiva del ragazzo svizzero.



Dove potrebbe giocare nel Milan

Ed è proprio questa duttilità che sarà utile a Pioli. Nel Milan, infatti, Okafor sarà il jolly d'attacco, capace di sostituire Giroud nel ruolo di punta centrale oppure uno dei due esterni all'occorrenza. Al di là di dove giocherà, le sue caratteristiche tecniche corrispondono perfettamente a ciò che il tecnico chiede: velocità, uno contro uno, imprevedibilità, atletismo. Il Milan, davanti, farà paura a tutti.