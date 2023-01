Si riparte da Tonali e Bennacer: assieme per tornare ad avere un’identità precisa in campo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca sempre meno alla ripresa del campionato, che vedrà i rossoneri ospiti della Salernitana domenica 4 gennaio alle ore 12.30. Una trasferta che non evoca bei ricordi ai rossoneri, soprattutto nella passata stagione dove Nicola, alla sua prima presenza sulla panchina granata, incartò Pioli, con il risultato finale di 2-2. Per il Milan sarà un’occasione per ripartire al meglio dopo il ritiro a Dubai e l’amichevole contro il PSV. A ripartire, però, c’è anche la coppia di centrocampo che dovrà tenere botta alle incursioni ospiti: Bennacer-Tonali. Saranno ancora loro due i rossoneri che daranno tempo e ritmo alla squadra.

Fantasia algerina

A dicembre c’è stato l’incontro per il rinnovo, sempre più vicino, ma ora a parlare serve il campo: i rossoneri devono recuperare un passivo di otto punti dalla capolista Napoli, per questo la geometria di Bennacer sarà fondamentale per tenere la squadra ordinata e meterre i compagni nelle condizioni di potersi rendere pericolosi. Oltre ad una questione puramente tecnica, l’algerino è uno dei giocatori tatticamente più pronti: tempismo, precisione e intervento pulito che aiutano a sporcare e interrompere la manovra avversaria.

Qualità italiana

Nella prima parte di stagione, tra Champions League e Serie A, Sandro Tonali ha realizzato ben cinque assist. Numeri di livello per un centrocampista che con l’avanzare del tempo prende sempre più confidenza dei propri mezzi. Ora, come successo nel tour de force finale della passata stagione, quello che ha portato allo Scudetto, per il numero 8 rossoneri serviranno gol pesanti. Uno è già arrivato, ancora una volta contro il Verona, ora ne mancano altri tre per pareggiare le reti realizzate nella scorsa annata.