Si torna sempre dove si è stati bene: Bakayoko e quella grande voglia di Milan

Sono tanti, tantissimi i proverbi quotidiani che possono essere accostati al mondo del calcio. Tra questi, senza dubbio, si può citare anche il romantico “Si torna sempre dove si è stati bene”. Questa frase, in particolare, non vale solo per allenatori o dirigenti ma soprattutto per i calciatori che in alcuni ambienti hanno trovato una condizione psico-fisica che li ha fatti rendere al meglio. Un esempio concreto di questo concetto è Tiemoue Bakayoko che a Milano e al Milan non ha trovato solo una squadra che lo ha esaltato ma soprattutto è stato protagonista di una delle stagioni migliori della sua carriera. Tornato a Londra dopo il prestito al Napoli, il francese è ancora sul piede di partenza e nelle ultime ore si sarebbe riavvicinato con forza al ritorno al Milan.

LA SUA STAGIONE - Nell’ultima annata Bakayoko è stato protagonista della sua seconda stagione in Italia. Impegnato nel Napoli di Gattuso, allenatore con cui aveva condiviso l’esperienza al Milan, il francese è stato protagonista di una stagione positiva e di grande continuità. In 44 presenze, il classe 94’ ha segnato 2 gol e servito 1 assist ma soprattutto si è affermato come una risorsa preziosa per le due fasi del gioco partenopeo. Questi numeri e queste considerazioni, in particolare, potrebbero regalare al Milan un centrocampista affidabile dal punto di vista fisico ma soprattutto un ottimo collante per le due fasi dell’impianto tattico di Pioli.

FISICITA’ E CORSA - Che cosa può portare Bakayoko al Milan lo sanno sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Oltre ad una fisicità prorompente, il francese è dotato di una corsa continua e preziosa per la difesa. Centrocampista più attento alla fase di copertura che a quella offensiva, la forza di Bakayoko in un centrocampo a due lo renderebbe un perfetto scudiero per Bennacer ma anche per le avanzate e gli inserimenti di Kessie. Riserva affidabile e titolare di grande esperienza, Bakayoko ha già giocato la Champions League e in questo senso potrebbe essere anche un innesto europeo per l’avventura continentale meritatamente guadagnata dal Milan. I rossoneri ci pensano seriamente e il giocatore tornerebbe più che volentieri a Milano: la trattativa è ben impostata e ora dovrà essere trovata la formula giusta per il secondo capitolo di Bakayoko al Milan.