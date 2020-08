Sky - Accordo raggiunto tra Maldini e Cellino per Tonali

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è stato trovato l'accordo tra Paolo Maldini e Massimo Cellino per il trasferimento di Sandro Tonali in rossonero. Le cifre sono quelle che la nostra redazione ha riportato nella giornata di ieri: prestito oneroso a 10 milioni di euro con il riscatto fissato tra i 15 e i 20. Nelle prossime ore il rientro di Cellino in Italia e le firme sul contratto. Al Brescia anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Bruciata l'Inter nella corsa al giocatore classe 2000. Colpo Milan.