Sky - Colloquio Donnarumma-ultras oggi a Milanello: la ricostruzione

Oggi poco prima di pranzo all’esterno del centro sportivo di Milanello si è radunata una delegazione dei gruppi organizzati.. Hanno chiesto un confronto con Donnarumma. Che nonostante avesse rifiutato, anche per una ragione di ordine pubblico, è uscito ed ha incontrato questa delegazione di tifosi. Sono volate parole forti: addirittura sarebbe stato chiesto a Donnarumma di non scendere in campo contro la Juve, in caso di mancato rinnovo entro il prossimo sabato. Una richiesta, che non potrebbe mai essere evidentemente accolta ne dal ragazzo, ne dal Milan. Clima insomma sempre più teso. Lo ha riferito Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.