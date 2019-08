Sky - Correa, i piani dell'agente: prima incontrerà l'Atleti, poi il Milan

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i piani di Agustin Jimenez, agente di Angel Correa, sono cambiati. Il procuratore del numero 10 dell'Atletico Madrid, infatti, incontrerà prima la dirigenza rojiblanca, per poi volare a Milano e fare il punto con il Milan. L'Atletico Madrid sarebbe infuriato, perchè il Monaco, che ha offerto 55 milioni per l'argentino, pagherebbe di più e subito, ma il giocatore rifiuta la destinazione, perchè vuole vestire la maglia del Diavolo. I rossoneri, però, necessitano di un'uscita per poter chiudere l'affare.