Sky - Fatta per Dalot al Milan: domani il portoghese a Milano

Intervenuto a Sky Calciomercato, Gianluca Di Marzio ha parlato dell'affare Dalot: "Accordo appena raggiunto tra Milan e Manchester United. Domani mattina volerà in Italia per fare le visite mediche e per firmare il contratto con il Milan in prestito secco. Pallino della società, che lo prendono nonostante quel ruolo sia già coperto. Siccome si erano creati i presupposti per poterlo avere, il Milan ha chiuso in fretta, tanto da non mettere il diritto di riscatto."