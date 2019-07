Sky - Martedì incontro con l'Atletico per Correa. Silva-Monaco va avanti

Gianluca di Marzio, a Sky Sport “Calciomercato – L’originale”, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan: “I contatti con l’Atletico per Correa proseguiranno martedì quando è previsto l’arrivo in Italia di uno dei dirigenti più importanti del club, l’italiano Andrea Berta che ha in programma un incontro con il Milan per andare avanti nella trattativa. Ieri a Milano, con Mendes, c’era il vicepresidente operativo del Monaco per Andrè Silva. Sta andando avanti questa operazione. Qualche dubbio invece per Cutrone per accettare il Wolverhampton. È complicata la trattativa ma si sta provando ad andare avanti”.