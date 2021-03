Sky - Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 12 milioni. Il Milan ne offre 7+1

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "23" su Sky Sport, negli ultimi mesi il Milan ha recapitato a Raiola una prima offerta di rinnovo di contratto, per Gigio Donnarumma, da 6 milioni di euro (+1 legato alla qualificazione in Champions League). L'offerta è stata rispedita al mittente ed il Milan, di conseguenza, ha rilanciato con un quinquennale da 7 milioni netti (+1 di bonus, sempre legato all'approdo nella massima competizione europea). Raiola, però, chiede circa 12 milioni di euro ed è in attesa di scoprire quale siano le intenzioni future - a livello di progetto - del club di via Aldo Rossi. L'agente, infatti, vorrebbe che il suo assistito giocasse con regolarità in Champions. La trattativa, attualmente, è in stand-by: negli ultimi giorni non ci sono stati contatti tra le due parti.

Il Milan rimane sereno, conscio di aver fatto un'offerta importante, in linea con il mercato attuale. Rimane la speranza che Donnarumma capisca la situazione e rinnovi. Ma non per un solo anno, come proposto da Raiola. Un'opzione che non viene presa in considerazione dai rossoneri. L'ambizione di Donnarumma è quella di debuttare finalmente in Champions League e giocarci stabilmente, ecco perchè rinnoverebbe anche per 1 o 2 anni, per capire meglio più avanti se il Milan avrà ambizione di costruire squadra da Champions League.