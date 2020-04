SONDAGGIO MN - Scadenza Bonaventura: il 64% vuole che Jack rimanga

Dopo 6 anni sembra ormai giunta al termine l’avventura rossonera di Giacomo Bonaventura. Arrivato quasi per caso nelle ultime ore del mercato del 2014 dall’Atalanta, Jack si è dimostrato fin da subito una pedina importantissima per il Milan. Sei stagioni a San Siro, 171 presenze e 34 gol. Il centrocampista è sempre stato una sorta di coltellino svizzero per i molti allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera: nonostante i molti alti e bassi della squadra, legati anche a questioni societarie, Bonaventura è sempre rimasto un punto fermo della rosa.

L’OPINIONE DELLA TIFOSERIA - La redazione di MilanNews.it ha proposto un sondaggio ai propri lettori (CONSULTABILE QUI) chiedendo un’opinione su quello che sarà il futuro del centrocampista, soprattutto visto il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2020. Il 64,27% dei tifosi rossoneri è favorevole al rinnovo del marchigiano, considerandolo ancora utile alla causa vista anche la sua esperienza e la sua importanza nello spogliatoio. Jack infatti è tra i pochissimi in rosa ad aver vinto qualcosa: nella finale di Supercoppa Italiana del dicembre 2017 fu proprio lui a segnare il gol del pareggio contro la Juventus. Il 35,73% dei votanti invece lo lascerebbe andare via in scadenza di contratto.

INCOGNITA - Sebbene il livello del giocatore non si discuta bisogna sottolineare come Bonaventura, a causa dell'infortunio al ginocchio che circa un anno fa l'ha tenuto fuori per una stagione intera, non riesca ad offire più garanzie dal punto di vista fisico. Jack, che faceva della velocità e dello scatto i suoi punti di forza, è in evidente calo dal punto di vista atletico. Da qui i dubbi del club, che sembra intenzionato a non offrire il rinnovo contrattuale al centrocampista di San Severino Marche. Lasciarlo andare via farebbe parte del processo di svecchiamento della rosa, ma questa stagione ha evidenziato ancora una volta che i giovani di talento vanno benissimo, a patto che siano guidati da giocatori esperti e dalla forte personalità. Jack è uno di questi e anche una buona parte della tifoseria rossonera lo considera tale.