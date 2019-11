SportMediaset - Futuro Ibra: Milan sempre in vantaggio, ma occhio al Flamengo

Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, spiega che Zlatan Ibrahimovic non giocherà nell'Hammarby, ma diventerà uno dei soci del club svedese. I tifosi del Milan possono quindi continuare a sperare nel ritorno dell'attaccante in rossonero, soprattutto dopo che Mourinho e il suo Tottenham si sono tolti dalla corsa allo svedese. C'è però una nuova pretendente per Ibra, il quale sarebbe finito nel mirino del Flamengo che, dopo la doppietta Copa Libertadores e Brasileirao, vorrebbe aggiungere una grande stella come Ibrahimovic alla squadra carioca. Il Milan resta in vantaggio e in attesa di una risposta dall'attaccante svedese.