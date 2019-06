Sportmediaset - Massara propone Laborde per l'attacco rossonero

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia 1, Lucas Torreira è il preferito di Giampaolo ma per poter iniziare una trattativa con i Gunners bisogna cedere Kessie per almeno 40 milioni di euro. L'Arsenal inoltre deve aprire alla cessione dell'uruguaiano che al momento è sbarrata da Unai Emery che vorrebbe tenerselo stretto. Nel mentre si va avanti anche nella trattativa per Stefano Sensi del Sassuolo. Frederic Massara, pronto a diventare il nuovo direttore rossonero del Milan, ha proposto Gaëtan Laborde, attaccante francese classe '94 del Montpellier, il quale potrebbe eventualmente prendere il posto di Patrick Cutrone qualora il rossonero dovesse entrare nell'affare Veretout con la Fiorentina. Laborde ha segnato undici reti nell'ultima Ligue 1 con la maglia del club transalpino.