SportMediaset - Milan-Ibra: manca ancora l'accordo economico. Serve un rilancio dei rossoneri

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a tenere banco in casa rossonera. Come riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo che ieri il Bologna si è tolto dalla corsa allo svedese, la strada che potrebbe riportare l'attaccante al Milan sembra essere tracciata e senza ostacoli, ma in realtà, al di là dei desideri reciproci, non c'è ancora un accordo economico tra le parti. La prima offerta del club di via Aldo Rossi, che ha proposto due milioni di euro netti fino a fine stagione e opzione di rinnovo a quattro milioni per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League, non ha scaldato Ibra sia per motivi economici che per la clausola del rinnovo. A questo punto, non è escluso un rilancio dei rossoneri anche perchè la pressione del popolo milanista è piuttosto pesante. La decisione dello svedese dovrebbe arrivare entro domenica. Attenzione però anche ad altre due ipotesi, vale a dire un rilancio del Napoli o una pista straniera che per ora non è ancora conosciuta.