SportMediaset - Milan-Ibra, si tratta ancora: Pioli in pressing su Zlatan, lo vuole in ritiro lunedì

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono al momento piuttosto distanti, ma intanto lo svedese continua ad essere presente in tutte iniziative di marketing del club rossonero, come per esempio nella presentazione della terza maglia per la stagione 2020-2021, nella quale l'attaccante è stato usato come testimonial insieme a Rebic, Castillejo e Kjaer. Tutto questo fa pensare quanto sia difficile pensare ad un Milan senza Ibra, anche se in via Aldo Rossi non si aspettavano una richiesta d'ingaggio così alta da parte del giocatore (7,5 milioni di euro netti, 5 più bonus invece l'offerta del Diavolo). La distanza tra domanda e offerta è importante, ma tutto l'ambiente rossonero è in pressing continuo sullo svedese, in particolare Stefano Pioli che lo vorrebbe tra una settimana a Milanello per la ripresa degli allenamenti.