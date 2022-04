Sprazzi di vero Lazetic con la Primavera: primo assist in maglia rossonera per Marko

MilanNews.it

Un pomeriggio totalmente da dimenticare per il Milan Primavera, che esce sconfitto da Torino con un netto 4-1 in favore della Juventus. Quella dei bianconeri è stata una lezione di tattica nei confronti della squadra di Mister Giunti, che in tutta la partita ha dato impressione in pochissime occasioni di dimostrarsi realmente pericolosa. L'unico gol dei rossoneri, però, arriva grazie ad una grande giocata di Marko Lazetic, entrato al 45esimo al posto di uno spento Marco Nasti: il serbo si sposta il pallone con il tacco e serve Capone, che successivamente realizzata l'unica rete dei rossoneri.

L'ESORDIO COL VERONA - L'esordio con la maglia del Milan Primavera, arrivato nel successo sull'Hellas Verona prima della pausa per le nazionali, non ha portato a grandi valutazioni: la gara dell'ex Stella Rossa, subentrato anche in quell'occasione ad inizio secondo tempo al posto di Marco Nasti, è durata poco meno di trenta minuti a causa di un problema alla schiena smaltito in pochi giorni. Ma in quella mezz’ora si è visto come Lazetic fosse veramente tanto indietro di condizione, per queste le due settimane passate a Milanello con il resto della squadra sono servite al classe 2004 per acquisire la giusta forma per affrontare questo finale di stagione con la Primavera rossonera.

LA PRIMA VERA OCCASIONE - Contro la Juventus, oggi, è arrivata la prima vera occasione per Lazetic di mettersi in mostra: ai rossoneri, sotto 3-0, serviva una scossa in attacco. Ed effettivamente il serbo ha portato quella qualità che Nasti non è riuscito a garantire nei primi quarantacinque minuti del match. Il nativo di Belgrado, nel secondo tempo, non ha lasciato molti punti di riferimento alla difesa bianconera, svariando su tutto il fronte dell'attacco e mettendo in difficoltà la retroguardia juventina in più occasioni. Un'altra delle qualità che abbiamo potuto osservare nella gara contro la Juventus è la velocità con cui si gira: in più occasioni Lazetic ha ricevuto palla con le spalle alla porta e, usando la grande qualità e fisicità che si ritrova, è riuscito a girarsi in pochissimo tempo e calciare in porta. Con quest'azione, il serbo, è andato vicino al gol in più di una occasione. Una gara, quindi, più che positiva per l'attaccante rossonero, che ha ancora bisogno di tempo per essere al 100% della forma.