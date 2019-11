Suso: "Un gol non cancella fischi meritati. Tifo Milan, chiunque giochi o segni"

Beccato dai fischi di San Siro alla lettura delle formazioni e al proprio ingresso in campo, Suso non ha battuto ciglio. Quando, poi, ha avuto la possibilità di calciare una punizione dalla propria mattonella, non ha esistato e ha segnato. Lo spagnolo ha espresso i propri sentimenti con un post su Instagram: "Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Nè i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono 2 partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan".