Tanti club su De Ketelaere: il Milan ci pensa. Con il suo addio c'è più margine sul mercato

Gli acquisti del Milan sono stati già tanti (Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic), le trattative aperte sono diverse (Reijnders e Chukwueze su tutte), ma il calciomercato rossonero comprende e comprenderà anche alcune cessioni; tra queste potrebbe esserci anche il nome di Charles De Ketelaere, arrivato solo un estate fa dal Club Brugge per 35 milioni di euro.



Stagione deludente

La stagione del belga, d'altronde, è stata molto deludente. Non solo l'aspetto dei numeri, con zero gol e un solo assist (alla terza giornata contro il Bologna a San Siro), ma anche e soprattutto sotto l'aspetto delle sensazioni, delle potenzialità: De Ketelaere ha mostrato di avere talento e qualità, ma, forse, non abbastanza forza e personalità per reggere il peso della maglia e delle ambizioni del Milan. In più, nella stagione che sta nascendo, potrebbe vedersi ancor più oscurato dal passaggio di Pioli al 4-3-3, che escluderebbe, di fatto, il trequartista classico.



Diverse squadre interessate

Ecco perché, dunque, il Milan sta pensando seriamente di lasciarlo partire e le opzioni, secondo le ultime indiscrezioni, non mancano. Secondo quanto riportato ieri da La Gazzetta dello Sport e confermato da MilanNews.it, l'Aston Villa è in forte pressing su De Ketelaere, ma ci sarebbero anche altri club esteri su di lui. Il Milan chiede 28 milioni di euro circa, in modo da non perdere assolutamente nulla a bilancio dell'oneroso acquisto portato a termine la scorsa estate.