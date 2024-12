Tempi di recupero Leao: salta sicuramente la Roma. Chi al suo posto? Due opzioni per Fonseca

Il primo tempo di Hellas Verona-Milan non é stato certo indimenticabile. Anzi, il momento più importante, di quelli che fanno pensare e rimuginare addetti ai lavori e tifosi, é quello dell’infortunio di Rafael Leao, sostituito subito durante la stessa prima frazione da Theo Hernandez con Alex Jimenez che ha alzato il suo raggio d'azione spostandosi da terzino a esterno alto a sinistra.

L’esito degli esami

Il portoghese, dopo aver tentato un colpo di tacco a metà campo, si é accasciato a terra chiedendo il soccorso dello staff medico del Milan. La sua partita é finita lì: uscita mesta, cambio e esami, effettuati nella giornata di ieri. Essi hanno dato il seguente esito: Leao ha riportato una elongazione al flessore della coscia sinistra. Verrà effettuato un nuovo controllo con risonanza fra una settimana.

Tempi di recupero

Quando potrebbe rientrare Leao? Tutto dipenderà da come andrà il controllo della prossima settimana. Anche se dalla risonanza dovessero arrivare notizie positive, il portoghese salterà sicuramente la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro; con anche Okafor fuori per infortunio, contro i giallorossi Fonseca potrebbe schierare uno tra Alex Jimenez o il rientrante Pulisic a sinistra. Dunque come data di rientro si guarda alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita.