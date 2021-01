Tomori e la capacità di farsi trovare pronto: che colpo per il Milan sul mercato!

Le regole non scritte per giocare ad alti livelli sono molte: l’impegno e le qualità sono comandamenti fondamentali, sapersi adattare è una prerogativa importante ma la capacità di farsi trovare pronto è una rara dote. Chi sa cogliere la propria occasione è destinato ad essere protagonista e a guadagnarsi la fiducia di squadra e ambiente. In questo senso il rendimento di Fikayo Tomori è ben augurante e certifica la bontà di un acquisto che potrà essere utile al Milan. Al debutto da titolare e ad una settimana dal suo arrivo in rossonero, il centrale inglese ha fornito una prestazione importante e ha saputo sin da subito incidere nella squadra e nella vittoria sul campo del Bologna.

FORTE E RAPIDO - Arrivare dal campionato inglese, da 123 giorni dopo l’ultima partita da titolare e imporsi in maniera così importante non è da tutti anzi forse per pochi giocatori. Queste qualità annoverano la tesi che Tomori possa rappresentare un innesto importante per la retroguardia rossonera. Se nei minuti disputati con l’Inter aveva stupito la forza fisica del giocatore inglese, nella gara con il Bologna è stata decisiva la sua rapidità nell’inseguire i veloci attaccanti felsinei. Nei duelli fisici con Barrow, Tomori ha sorpreso per il tempismo nell’anticipare l’attaccante gambiano e per il costante pressing sui portatori di palla avversari. Difensore moderno e di prospettiva Tomori non sarà solo un gregario importante ma anche un potenziale titolare affidabile.

LE PAROLE DI MALDINI - Tra i tifosi e gli addetti ai lavori vi è la visione comune che se Paolo Maldini, tra i più grandi difensori della storia se non il più grande, va convinto su un giocatore è perchè è certo che possa fare bene. La sua credibilità, in questo senso, è quasi incontestabile e confermata da innesti come quelli di Theo e Kjaer. Nel pre-partita di Bologna-Milan, il direttore tecnico rossonero ha parlato così di Tomori: "E' un ragazzo che può fare la differenza fisicamente, ha la capacità di aggredire e di difendere in una linea a quattro. Il calcio va verso l'uno contro uno ma non bisogna mai perdere l'idea di compattezza. Lui combina queste due cose molto bene, il difetto forse è che ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche”. Un attestato di stima importante e che Tomori dovrà confermare sul campo.