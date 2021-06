Tuttosport - Affare Giroud, ora il Milan ha fretta: intesa vicina, poi il francese dovrà parlare col Chelsea

Ora il Milan ha fretta. Lo stop di Ibrahimovic, costretto a operarsi per risolvere il problema al ginocchio sinistro, spinge i dirigenti rossoneri ad affrettare i tempi su Giroud. Maldini e Massara, infatti, vogliono avere almeno una certezza in attacco, poi ci sarà tempo per pensare eventualmente a un secondo investimento sempre nel reparto offensivo (dipende dalle condizioni di Zlatan).

INTESA VICINA - L’obiettivo, dunque, come riporta Tuttosport, è arrivare in breve tempo alla felice conclusione dell’affare Giroud. Il centravanti francese e il Milan sono vicinissimi all’intesa finale, che sarà poi propedeutica alla richiesta che lo stesso giocatore dovrà fare al Chelsea, ovvero quella di essere liberato a costo zero, esattamente come gli era stato promesso nei mesi scorsi.

ALTRE PISTE - Giroud resta la primissima scelta, l’obiettivo prioritario in questa fase del mercato. Per il resto, si vedrà... Vlahovic e Belotti sono profili graditi al Milan, così come il 23enne Kalajdzic dello Stoccarda, ma i costi e la concorrenza rendono le contrattazioni complicate. Una cosa è certa: Maldini non ha intenzione di partecipare ad aste.