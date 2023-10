Tuttosport - Bennacer, obiettivo metà dicembre. E intanto Adli punta al posto da titolare

vedi letture

Per il momento la pausa nazionali sta portando buone notizie dal fronte infermeria per il Milan. In vista della Juventus dovrebbero tornare a disposizione sia Loftus-Cheek che Krunic e Kalulu. In più arrivano buone nuove anche da Ismael Bennacer che per lunedì è atteso a Milanello per continuare la sua ribailitazione al ginocchio, l'ultima parte.

Metà dicembre

Come scrive questa mattina Tuttosport, sono passati ormai cinque mesi dal brutto infortunio di Bennacer nel corso del primo tempo della semifinale di andata di Champions League. Da quel momento per l'algerino è stato soprattutto lavoro e fisioterapia. Le previsioni iniziali prevedevano un ritorno in campo per metà dicembre e l'obiettivo rimane ancora quello. Anche se con il ginocchio bisogna andarci piano e il buon senso fa pensare che Bennacer potrebbe rivedersi direttamente a gennaio. La domanda a quel punto sarà: Coppa d'Africa sì o Coppa d'Africa no? Se dovesse accettare di partire per il torneo continentale, Bennacer tornerebbe a disposizione di Stefano Pioli addirittura a febbraio. Questo si vedrà più avanti, l'importante è che il recupero del numero 4 stia andando come previsto e che presto tornerà a calcare il prato di San Siro.

Adli scalatore

Intanto, nel ruolo di Bennacer, sfruttando anche lo stop di Krunic, ne ha approfittato Yacine Adli che finalmente ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. E, stando alle scelte di Pioli che dopo Cagliari lo ha confermato sia con la Lazio che contro il Genoa, facendolo esordire anche in Champions a gara in corso, ha convinto. Adli, pur di far vedere la sua stoffa, ha accettato in estate un cambio di ruolo: da mezzala a regista, pronto a intervenire nel caso di un infortunio a Krunic che si è effettivamente concretizzato. E ora, con un altro mese di fuoco all'orizzonte, il centrocampista franco-algerino vuole puntare a confermarsi ed entrare stabilmente nel giro dei titolari anche quando tornerà Krunic e - perchè no - anche quando ci sarà Bennacer.